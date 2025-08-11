死者520名を出した日航ジャンボ機墜落事故から40年。1985年8月12日に羽田空港を飛び立った日本航空123便は、お盆前というタイミングや当時開催されていた「つくば科学万博」の観光客からビジネス客などでほぼ満席だった。中には企業の社長や元宝塚女優、さらに歌手の坂本九氏（享年43歳）も乗っており、事故の犠牲となった。坂本さんの長女でシンガーソングライターの大島花子さんは父親の名曲を歌い継ぎながら命の尊