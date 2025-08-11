巨額の学生ローンや低賃金、賃貸のコストの高騰。アメリカの多くのZ世代の若者にとって親の世代が享受してきた経済的な安定を手に入れることは難しい状況だ。2016年と2020年、ともに選挙で敗れたが「メディケア・フォー・オール」（国民皆保険）を掲げた左派のバーニー・サンダースが支持を集めた理由はそこにある。だがたとえ彼が政権をとっていたとしても、根本的な変革には繋がらなかった