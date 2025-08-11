気象庁は11日、新たに熊本県天草市、上天草市、八代市、宇城市、氷川町に大雨特別警報を出した。＊＊九州北部は10日、前線に暖かく湿った空気が流れ込んだ影響で大気の状態が不安定になり、福岡、長崎、大分、熊本で線状降水帯が発生、熊本県では玉名市と長洲町に大雨特別警報が出された。福岡県内では福岡市や宗像市などでレーダー解析により1時間に約110ミリの猛烈な雨が観測され、記録的短時間大雨情報が発表さ