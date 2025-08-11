¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡¦¤æ¤ê¤Ë¤ã¤¬¡¢6Æü¤Ëµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØKANSAI COLLECTION 2025 AUTUMN¡õWINTER¡Ù¡Ê´Ø¥³¥ì¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢·ãÊÑ»Ñ¤òÏ¢È¯¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¤æ¤ê¤Ë¤ã·ãÊÑ¡© ¥¢¥¤¥É¥ë¢ª°­Ëâ¢ªÅ·»È¢ªÀ©ÉþÉ÷¤æ¤ê¤Ë¤ã¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡Ø´Ø¥³¥ì¡Ù¤ÇÂ¿ºÌ¤Ê¥³¡¼¥Ç¤ÇÌ¥Î»¤·¤Æ¤­¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢¼«¿È¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Pretty Chuu¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÁûÆ°±²Ãæ¤Ë¤¢¤ê¡¢¤Ò¤È¤­¤ïÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¢¥¯¥È¤òÌ³¤á¤ë¤È