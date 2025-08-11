£¹Æü¡¢ÆØßê¤ÎÌÄº»»³¡¦·î²çÀôÉ÷·Ê¶è¤ò¥é¥¯¥À¤ÇÍ·Í÷¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¡£¡ÊÆØßê¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡¿Ä¥¶ÇÎ¼¡Ë¡Ú¿·²Ú¼ÒÆØßê8·î11Æü¡ÛÃæ¹ñ´Å½Í¾ÊÆØßê»Ô¤ÎÌÄº»»³¡¦·î²çÀôÉ÷·Ê¶è¤Ï½é½©¤ò·Þ¤¨¡¢Èþ¤·¤¤É÷·Ê¤¬¿Í¡¹¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·î²çÀô¤ÏÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë´Ä¶­ÊÝÁ´¤ÈÀ°È÷¤ò·Ð¤Æ¡¢Ê¿¶Ñ¿å°Ì¤¬Ãå¼Â¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¾ÊÃÏ¼Á´Ä¶­´ÑÂ¬±¡¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æî´ß¤Î´ÑÂ¬ÅÀ¤Î¿å°Ì¤Ï3.8¥á¡¼¥È¥ë¡¢¿å°èÌÌÀÑ¤Ï31.73¥à¡¼¡ÊÌó2Ëü1153Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤È¤¤¤º¤ì¤â²áµî20Ç¯Í¾