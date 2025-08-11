法律によって定められた刑罰を国が犯罪の加害者に与える「刑事司法制度」は、あくまで社会秩序を維持することを目的にしている。一方、近年では、犯罪の被害者と加害者や両者の家族などが対話し、和解することで互いが負った「害」の回復を目指す「修復的司法」の考えが注目されている。 しかし、刑罰とは被害者やその家族が加害者に「復讐（ふくしゅう）」するために存在している、というイメージは根強い。そのため、犯罪