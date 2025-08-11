「子どもを産むつもりはなかった」、そう考えていた女性が出産。その心境の変化と、子育てを取り巻く状況はどうだったのかについてインタビューしました（写真：buritora / PIXTA）多様な角度から子どもを「産む・産まない」「持つ・持たない」論に迫る本連載。子どもを産もうか、産むまいか――今回はこの問題に悩んだ末に子どもを産んだ2人の女性の例を紹介する。境遇も住む地域も異なる2人の葛藤には、少子化問題を理解するヒン