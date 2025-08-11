お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（41）が11日、スペシャルキャスターを務めるフジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）に出演。第107回全国高校野球選手権大会に出場したの広陵（広島）が、大会を途中辞退することを発表した件について言及した。カズレーザーは「辞退につながった理由として、生徒への誹謗中傷、あと爆破予告というのがあった。これは威力業務妨害なので、犯人を処罰する対象