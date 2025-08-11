◇第107回全国高校野球選手権第6日1回戦県岐阜商 ― 日大山形（2025年8月11日甲子園）天候不良で10日から順延された第1試合、県岐阜商―日大山形は予定どおり午前8時にプレーボール。6回裏の9時14分に激しい雨のため中断となったが、同10時4分に再開された。試合は2―1で県岐阜商がリードしている。日大山形が1回、失策絡みの1死二、三塁から内野ゴロの間に1点を先制した。県岐阜商は5回、1死二塁から7番・横山温大（3