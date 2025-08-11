夏の甲子園に出場中の広島の広陵高校が、10日、出場を辞退することを発表しました。部内の暴行問題を受けて爆破予告や誹謗中傷など「生徒に被害が及んでいる」と説明しました。【バンキシャ！】10日午後。兵庫県内で会見を行った広陵高校の堀校長。広陵高校堀正和校長「昨日、広陵高等学校の母体であります、学校法人広陵学園の理事会を臨時に開催し、第107回全国高等学校野球選手権大会において、広陵高等学校の2回戦以降の出場