現地８月10日に開催されたコミュニティ・シールドで、鎌田大地を擁するクリスタル・パレス（FAカップ王者）が、遠藤航が所属するリバプール（プレミアリーグ王者）と聖地ウェンブリーで対戦。粘り強い戦いで２度追いつき、２−２で迎えたPK戦の末に、シーズン開幕を告げる同大会を初めて制した。遠藤は71分から出場した一方、鎌田は先発。スタートからダブルボランチの一角を担ったが、右膝付近を気にしてピッチに座り込み、29