アジア人として初めて米国野球殿堂入りを果たしたイチロー氏（５１＝マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター）が１０日（日本時間１１日）に本拠地Ｔ―モバイル・パークで、前日９日（同１０日）に同地で開かれた永久欠番セレモニーを受けた記者会見に出席した。マリナーズはイチロー氏の功績を称えた「イチロー殿堂入りウィークエンド」なる企画を開催。９日（同１０日）のセレモニーではイチロー氏による１３分間の英語