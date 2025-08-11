¥¤¥áー¥¸ ÀÖÈØ»Ô¿ÎËÙÃæ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤ª¤«¤ä¤Þ¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥Ñー¥¯ ¥É¥¤¥Ä¤Î¿¹¡×¤Ï2025Ç¯8·î12Æü¤ÎÌë¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿²Ö²ÐÂç²ñ¤ò¡¢¹ÓÅ·¤Î¤¿¤á8·î16Æü¤Ë±ä´ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¥É¥¤¥Ä¤Î¿¹¤Ç¤Ï¡¢9·î14Æü¡¢10·î12Æü¤Ë¤â²Ö²Ð¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»³ÆÆü3500È¯¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£