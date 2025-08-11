5年前、ある夫婦が離婚した。2016年、ドラマ『ブラッド』で出会い恋人関係になったク・ヘソンとアン・ジェヒョンは、1年後に結婚し「芸能界きってのおしどり夫婦」と呼ばれたが、2019年の公開された対立と暴露合戦の末、2020年7月に正式に離婚した。【写真】「夫が女優と浮気した」ク・ヘソン夫婦の“暴露戦”それから5年。二人はまったく異なる道を歩んできた。アン・ジェヒョンは俳優活動に加え、ジュエリーブランドを立ち上げて