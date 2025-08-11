²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤Î»ÔÀîÔ¥½½ÏºÇò±î¡Ê47¡Ë¤¬11Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ä¹ÃË¤Ç²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤Î»ÔÀî¿·Ç·½õ¡Ê12¡Ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£Á°Åê¹Æ¤Ç²ÈÂ²Î¹¹ÔÃæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿Ô¥½½Ïº¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥°¥¸¡¼¤¿¤¤¤à¤Ç¤¹¡×¤È½ñ¤­½Ð¤¹¤È¡¢¥¸¥ã¥°¥¸¡¼¤Ë¿»¤«¤ë¼«¿È¤È¿·Ç·½õ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡ÖÌÜ³Ð¤á¤Î¥¸¥ã¥°¥¸¡¼¡¢½Ð¤¿¤é³¤¤Ø¡×¤Èµ­¤·¤¿¡£Ô¥½½Ïº¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö2¿Í¤È¤â¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥«¥ó¥«¥óÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Ê