£¸·î£±£°Æü¤ÎÍ¼Êý¡¢¿À¸Í»ÔÄ¹ÅÄ¶è¤Î¸ø±à¤Ç¡¢£´£°ÂåÃËÀ­¤¬Êâ¤¤¤Æ¤¤¤¿Í·ÊâÆ»¤¬ÆÍÇ¡¡Ö´ÙË×¡×¡£À¸¤¸¤¿·ê¤ËÂ­¤ò¤È¤é¤ì¤ÆÃËÀ­¤¬Å¾ÅÝ¤·¡¢·Ú½ý¤òÉé¤¦»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´ÙË×¤ÇÀ¸¤¸¤¿·ê¤Ï¡¢Ä¾·Â¤¬Ìó£³£°£ã£í¡¢¿¼¤µ¤¬Ìó£±¡¥£µ£í¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤È¿À¸Í»Ô¤¬¡¢´ÙË×¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£¢¦¸¤¤Î»¶ÊâÃæ¤Ë¡ÄÄ¾·ÂÌó£³£°£ã£í¡¦¿¼¤µÌó£±¡¥£µ£í¤Î·ê¤¬ÆÍÇ¡È¯À¸Í·ÊâÆ»¤Î´ÙË×¤¬È¯À¸¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¿À¸Í»ÔÄ¹ÅÄ¶èÂç´ÝÄ®¤Î¡ÖÂç´Ý»³¸ø±à¡×¤Ç¤¹¡£Ê¼¸Ë¸©·ÙÄ¹