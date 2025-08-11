パレスチナ自治区ガザ地区との境界付近で活動するイスラエル兵＝６日/Amir Levy/Getty Images/Fileエルサレム（ＣＮＮ）イスラエル治安閣議でパレスチナ自治区ガザ地区の戦闘をエスカレートさせる計画が承認されたことに抗議して、今もガザで拘束されているイスラエルの人質の家族が１７日に全土でゼネストを決行するよう呼びかけている。人質の家族らはテルアビブで「兵士と人質を救うために国を閉鎖する」と宣言。１７日のストに