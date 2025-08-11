停滞する前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響で、神奈川県内は１１日も大雨となっている。１０日に小田原、南足柄両市と箱根町に発表された土砂災害警戒情報は全て解除されたが、横浜地方気象台は平塚、秦野、小田原、箱根など１０市町（１１日午前９時現在）に大雨警報を発表し、引き続き土砂災害などに警戒するよう呼びかけている。西部の山沿いを中心に雨量がかさんでおり、降り始めからの総雨量（午前９時時点）