熊本市全域に大雨による避難指示が発令されたことを受け、熊本市は8月11日（月祝）、熊本城を臨時閉園すると発表しました。 English Kumamoto City has announced the following information. Due to the evacuation order issued for the entire city of Kumamoto because of heavy rain, Kumamoto Castle will be temporarily closed all day on August 11 (Monday, a public holiday). We apologize for any inconvenience
