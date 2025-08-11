11日午前9時15分、さらに天草市にも「大雨特別警報」が発表されました。熊本地方、天草地方を中心にこれまでに経験したことのないような大雨となっている所があります。何らかの災害がすでに発生している可能性が高く、警戒レベル5に相当する状況ですので、ただちに命を守る最善の行動をとってください。熊本県に「大雨特別警報」11日午前9時15分、さらに熊本県天草市にも大雨特別警報が発表されました。既に、玉名市、長洲町、宇