金沙江は長江上流に注ぐ主要な支流の一つです。三峡集団の発表によると、四川省宜賓市と雲南省水富市の境に位置する金沙江峡谷の出口にある向家壩ダムシップリフトの累計貨物通過量が1000万トンを突破したということです。向家壩ダムシップリフトは向家壩ダム水力発電所の要となる重要な通航施設です。2018年5月に稼働を開始し、最大揚程は40階建てのビルの高さに相当する114．2メートルで、1回の揚重は約8150ト