テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１１日、広陵高（広島）が１０日、第１０７回全国高校野球選手権大会（甲子園）の出場辞退したことを報じた。番組では部内での暴力事案が判明していた広陵が出場辞退した理由の一つとしてネット上の誹謗（ひぼう）中傷があったことを紹介。そして「生徒、教職員、地域の方々の人命を守ることが最優先だということを踏まえ、辞退に踏み切る決意をしました」と