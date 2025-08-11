◆米大リーグドジャース４―５ブルージェイズ（１０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースのロバーツ監督が１０日（同１１日）、本拠地ブルージェイズ戦後に取材に応じ、サヨナラの絶好機に空振り三振に倒れた大谷翔平投手（３１）に苦言を呈した。大谷は、一打サヨナラの場面で迎えた４―５の９回１死満塁の好機で空振り三振。今季デビューの２３歳左腕フルハーティの低めボール球のスライダ