¢¡Âè£±£°£·²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñÂè£¶Æü¢¦£±²óÀïÆüÂç»³·Á¡½¸©´ôÉì¾¦¡Ê£±£±Æü¡¦¹Ã»Ò±à¡ËÀ¸¤Þ¤ì¤Ä¤­º¸¼ê»Ø¤¬·çÂ»¤È¤¤¤¦¥Ï¥ó¥Ç¤òÊú¤¨¤ë¸©´ôÉì¾¦¡Ê´ôÉì¡Ë¤Î²£»³²¹Âç±¦Íã¼ê¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬Æ±ÅÀ¤È¤Ê¤ë±¦Á°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡££±ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿£µ²ó£±»àÆóÎÝ¡££²¡½£±¤«¤é¿¶¤êÈ´¤¤¤¿ÂÇµå¤Ï±¦Á°¤Ø¡££²ÎÝÁö¼Ô¤¬À¸´Ô¤·¡¢¤¦¤ì¤·¤¤½é°ÂÂÇ¤Ïµ®½Å¤ÊÆ±ÅÀÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸©´ôÉì¾¦¤Ï¤½¤Î¸å¤âÂÇÀþ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¤³¤Î²ó¤Ë£²ÅÀ¤ò¤¢¤²¡¢µÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤¿