¡ÖÎáÏÂ¤Î¥³¥áÁûÆ°¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢1²óÌÜ¤Ç¤Ï¥³¥áÉÔÂ­¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸¶°ø¡¢2²óÌÜ¤Ë¤ÏÈ÷ÃßÊÆ¤ÎÁÒ¸Ë²ñ¼Ò¤«¤é¤ÎÀ¼¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤­¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï¡ÖÈ÷ÃßÊÆÉÔÂ­¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊª²Á¹â¤ËÈîÎÁ¤ä´ï¶ñ¤ÎÃÍÃÊ¤â¹âÆ­¡£¥³¥áºî¤ê¤Î¡Ö¸½¾ì¡×¤ÎÀ¼¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤¿¤¤¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤ì¤¿È÷ÃßÊÆÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£·î½é¤á¡¢¿ï°Õ·ÀÌóÊý¼°¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤¿È÷ÃßÊÆ¤Î¤¦¤Á2Ëü9000¥È¥ó¤¬¥­¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ÁÒ¸Ë¤«¤é¤Î½Ð²Ù¤äÇÛÁ÷