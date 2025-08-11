Àï¸å¤Îº®Íð´ü¡¢¹ñÌ±¤Ï¶ËÅÙ¤Ë·çË³¤·¤¿¿©ÎÁ»ö¾ð¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤½¤ÎÆü¤òÀ¸¤­±ä¤Ó¤ë¤¿¤á¤ËºÇ¾®¸Â¤Î¿©ÎÁ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤Î¤ËÌöµ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¿©ÎÁ¤ä»Å»ö¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÏÎ¤Ë¤â¤¹¤¬¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿´ÍýÅª¼åÅÀ¤ËÉÕ¤±Æþ¤ê¡¢´Å¸À¤òÍÑ¤¤¤Æ½÷À­¤Ë»ÄµÔ¤Ê¹Ô°Ù¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿¾®Ê¿µÁÍº¡£·Ù»ëÄ£¤ÎÁÜºº¤Î·ë²Ì¡¢ÁÛÁü¤â¤·¤Ê¤¤·ë²Ì¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¡ÊÁ´2²ó¤ÎÂè2²ó¡Ë¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀï¸å¤Îº®Íð´ü¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¶Ë°­»ö·ï¡Ä10¿Í¤Î½÷À­¤òÍðË½¡¦»¦³²¤·¤¿µ´ÃÜ¤ÎÁ´ËÆ¤¢¤ÀÌ¾¤Ï¡Ö