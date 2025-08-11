米ワシントンの交差点近くに停車する警察車両＝8日（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米紙ワシントン・ポストは10日、トランプ政権が首都ワシントンの街頭犯罪対策のため、FBIの捜査官約120人の派遣を始めたと報じた。FBIはテロやスパイ、汚職事件などを専門とするが、トランプ大統領はワシントンの治安を問題視しており、異例の措置を取った。トランプ氏は11日、ワシントンの犯罪対策を巡りホワイトハウスで記者会見を開く