µ¤¾ÝÄ£¤Ï·§ËÜ¸©¤Î6»ÔÄ®¤ËÈ¯É½Ãæ¤ÎÂç±«ÆÃÊÌ·ÙÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸áÁ°9»þ15Ê¬¡¢¿·¤¿¤ËÅ·Áð»Ô¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£·§ËÜ¸©Æâ¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤ËÈ¬Âå»Ô¡¢¶ÌÌ¾»Ô¡¢±§¾ë»Ô¡¢Ä¹½§Ä®¡¢É¹ÀîÄ®¡¢¾åÅ·Áð»Ô¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤ËÅ·Áð»Ô¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢ÂÐ¾Ý¤Ï7¤Î»Ô¤ÈÄ®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£