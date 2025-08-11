本拠地ブルージェイズ米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は10日（日本時間11日）、本拠地ブルージェイズ戦に「1番・DH」で先発出場。2試合連発となる41号先頭打者弾を放った。直後にはベンチで同僚が謎の祝福。日本の人気アニメの名シーンを想起するファンもいた。1点を先制されて迎えた初回、いきなり先発左腕ラウアーをとらえた。低めのカッターを泳ぎながらも右翼スタンドへ。2戦連発となる41号先頭打者弾に本拠地は熱狂