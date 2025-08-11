本拠地ブルージェイズ戦に4-5で敗戦米大リーグのドジャースは10日（日本時間11日）、本拠地ブルージェイズ戦に4-5で敗れた。「1番・DH」で先発した大谷翔平投手に41号先頭打者弾が飛び出したものの、その後は相次ぐ好機を生かせず逆転を許した。試合後のデーブ・ロバーツ監督は「いいこともそうでないこともたくさんあった」と言葉を絞り出した。ドジャースは10安打を放ち13四球も得たが16残塁。好機での1本が出なかった。初回