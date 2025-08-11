恵中瞳とカンパーニュ楓のガールズデュオ、ミリオンキッスが主演したラブサスペンスコメディー映画「ミリオンキッス物語」（りんご監督）の上映会＆ライブが10日、東京・池袋ゲキパで150人を集めて開催された。舞台あいさつで、恵中は半年に及ぶ撮影を振り返り「ロケが多く、いろいろな場所での撮影が刺激的だった」。カンパーニュ楓は「歌とは違う表情や所作が新鮮で楽しかった」。りんご監督は「ミリオンキッスの圧倒的な存在感