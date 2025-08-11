夏休みは、片づけチャンス！ TBS「THE TIME,」、NHK「あさイチ」などにも出演し、著書『一回やれば、一生散らからない「3日片づけ」プログラムこれが最後の片づけ!』、『人生が変わる紙片づけ！』（ともにダイヤモンド社刊）が話題の片づけアドバイザー石阪京子さん。これまで失敗を繰り返した人でも、本の通りにやれば片づけ切ることができて、しかもその後もリバウンドしないという驚きのメソッドとは？ ここでは『一回やれ