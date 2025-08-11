新NISAでは米国株を中心とするインデックスファンドが人気だ。2002年にインデックス投資を始めた投資ブロガーの水瀬ケンイチさんは「アメリカがいつまで覇権国でいられるかは誰にも分からないからこそ、全世界に分散投資したほうが賢明だ」という――。※本稿は、水瀬ケンイチ『彼はそれを「賢者の投資術」と言った 水瀬ケンイチのインデックス投資25年間の道のり全公開』（Gakken）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com