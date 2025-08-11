「いい人になるのはやめなさい」と言われても部下に強く言えない。だが上司からはノルマがふってくる。なのに部下は動いてくれない…そんな悩める管理職にお薦めなのが、「読むと人生が変わる」「世界中で爆発的に広がっているストイシズムが身につく」と話題の世界的ベストセラー『THE ALGEBRA OF WEALTH 一生「お金」を吸い寄せる 富の方程式』（スコット・ギャロウェイ著）だ。本書を絶賛する「絶対達成コンサルタント」横山信