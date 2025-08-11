¿·ÆüËÜ³¤¥Õ¥§¥ê¡¼¤Ï¡¢¾®Ã®¡ÁÉñÄá¹ÒÏ©¤Ë¿·Â¤Á¥Âè2Á¥¤ò½¢¹Ò¤¹¤ë¡£12·î¤Ë½¢¹ÒÍ½Äê¤Î¡Ö¤±¤ä¤­¡×¤ËÂ³¤­¡¢´ûÂ¸Á¥¤òÃÖ¤­´¹¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Âè2Á¥¤Ï»°É©½Å¹©¶È²¼´ØÂ¤Á¥½ê¤Ç·úÂ¤¤·¡¢2026Ç¯6·î¤Î½¢¹Ò¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ì¿Ì¾¡¦¿Ê¿å¼°¤Ï10·î6Æü¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¡£Á´Ä¹¤Ï199¥á¡¼¥È¥ë¡¢Áí¥È¥ó¿ô¤ÏÌó14,300¥È¥ó¡£Î¹µÒÄê°÷¤Ï286Ì¾¤Ç¡¢¥È¥é¥Ã¥¯Ìó150Âæ¤È¾èÍÑ¼ÖÌó30Âæ¤ÎÀÑºÜÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¡£