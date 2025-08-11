海上自衛隊では2024年に、特定秘密の不適切な取り扱いなどの不祥事が相次いで発覚した。元・海上自衛隊自衛艦隊司令官の香田洋二さんは「海上自衛隊の組織文化が今回の不祥事の根底にあると言わざるを得ない」という――。※本稿は、香田洋二『自衛隊に告ぐ 元自衛隊現場トップが明かす自衛隊の不都合な真実』（中央公論新社）の一部を再編集したものです。写真＝時事通信フォト海上自衛隊員による潜水手当の不正受給などについて