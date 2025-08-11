「彼女とはもう終わったんだ」と分かっていても、相手の面影をきれいサッパリ頭から締め出すのは難しいもの。なぜ元カノを忘れられないのか、その理由を自分なりに分析できると、前向きに気持ちを切り替えられるかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケートを参考に「忘れたいのに忘れられない…元カノにこだわってしまう理由」をご紹介します。【１】きっかけがあれば簡単にヨリを戻せそうな気がして