◆米大リーグマリナーズ６―３レイズ（１０日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）メジャー通算３０８９安打を誇り、アジア人選手として今年１月に初めて米野球殿堂入りを果たしたマリナーズ会長付特別補佐兼インストラクターのイチロー氏（５１）が１０日（日本時間１１日）、本拠地・レイズ戦の試合前に始球式に登場した。背番号「５１」が日本人選手としては初めて永久欠番となったイチロー氏。来年同じ「５１」