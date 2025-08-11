子どもの誕生から、成長と共に増えていく育児グッズ。親族からのお下がりは、特に大きな物だと経済的に助かりますよね。今回ご紹介するのは、姉からお下がりのベビーカーを譲り受けることにした主人公シカ(@shika_heibon)さん。物語は、ある日、夫と一緒にそのベビーカーを丁寧に拭く場面から始まります。過去にママリで取り上げた漫画の中から、特に反響の大きかった作品をダイジェストでご紹介します。