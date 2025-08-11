大阪・関西万博の入場券販売が８日時点で約１８１０万枚となったことが、関係者への取材で分かった。開幕前に黒字化の目安として設定した「約１８００万枚」を超えた。ただ、追加費用が発生する可能性もあることから、「黒字化に向けて楽観視はできない」（運営関係者）などとして、日本国際博覧会協会（万博協会）は最終的な販売目標の２３００万枚に向け、上乗せを図っていく考えだ。前売り苦戦も開幕後に好転万博協会が最新