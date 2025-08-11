最終ラウンド、7番でバンカーショットを放つ松山英樹。通算7アンダーで17位＝TPCサウスウインド（共同）【メンフィス（米テネシー州）共同】米男子ゴルフのプレーオフ第1戦、フェデックス・セントジュード選手権は10日、テネシー州メンフィスのTPCサウスウインド（パー70）で最終ラウンドが行われ、前年覇者の松山英樹は6バーディー、1ボギーで65と伸ばし、通算7アンダーの273で17位だった。ジャスティン・ローズ（英国）が通