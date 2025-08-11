Ì¸Åç»Ô¤È°¨ÎÉ»Ô¤Ç¤Ï¿å¸»¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÇÛ´É¤¬ÇËÂ»¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¤ª¤è¤½3Ëü5000À¤ÂÓ¤ÇÃÇ¿å¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Ì¸Åç»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È1Ëü9500¸Í¤¬ÃÇ¿å¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ Éüµì¤Ï11Æü°Ê¹ß¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£ ¤Þ¤¿°¨ÎÉ»Ô¤Ç¤â»ÔÆâ1Ëü5840¸Í¤ÇÃÇ¿å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ²Ã¼£ÌÚÃÏ¶è¤Î±Ê¸¶¡¦À¾ÊÌÉÜÃÏ°è¤ÎÉüµìÍ½Äê¤Ï¡¢º£·î²¼½Ü¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£ °¨ÎÉÃÏ¶è¤È¡¢²Ã¼£ÌÚÃÏ¶è¤Î¾®»³ÅÄÃÏ°è¤ÎÉüµì¤ÏÌ¤Äê¤Ç¤¹¡£ Ì¸Åç»Ô¤Ç11Æüµë¿å½ê¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë