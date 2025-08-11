Image: Brilliant Labs クラウドは使わず内部に情報をストックするから、個人情報保護面でも大丈夫みたい。AI連携のディスプレイ内蔵レンズを開発したBrilliant Labsが、AIグラスディスプレイ「Halo」をリリースしましたよ。現在プレオーダー中でお値段は299ドル（約4万4000円）。Ray-Ban Metaと同じくらいの価格です。それなのにディスプレイつき。やっすー。