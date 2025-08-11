◇ナ・リーグジャイアンツ0―8ナショナルズ（2025年8月10日サンフランシスコ）現役最多通算263勝を誇るジャイアンツのジャスティン・バーランダー投手（42）が10日（日本時間11日）、本拠でのナショナルズ戦に先発。メジャー史上10人目となる通算3500奪三振を記録した。3497奪三振でこの試合に臨んだベテラン右腕は、先頭・ウッドを直球で空振り三振に仕留めると、次打者・エイブラムズはスライダーで空振り三振。2死か