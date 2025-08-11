国内フェリーで初となる設備も。舞鶴〜小樽航路の新造船「けやき」船内イメージが公開新日本海フェリーは2025年8月7日、舞鶴〜小樽航路に投入する新造船「けやき」の就航日を2025年11月14日（金）の小樽発舞鶴行きに決定したと発表。船内のイメージも公開しました。新造船「けやき」（画像：SHKライングループ）現在の小樽〜舞鶴航路の船舶「はまなす」「あかしあ」は、いずれも2004年に就航しています。全長224.8m、総トン数1