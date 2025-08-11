部屋の湿度を下げたり、衣類を部屋干しする際の乾燥の手助けをしたりすることができるのが、山善のコンプレッサー式除湿機「YDC-J03」です。コンパクトながら1日最大3.8リットル分の除湿が可能というパワフルな除湿機になっているとのことで、実際に使ってみました。除湿機 コンプレッサー式 3.8L/日 除湿目安10畳 YDC-J03 山善 | 山善ビズコム オフィス用品/家電/屋外家具の通販 山善公式https://yamazenbizcom.jp/item/S7H85.htm