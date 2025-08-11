小学館はこのほど、「教員の勤務実態」に関する調査結果を発表した。調査は5月20日〜6月30日、教員、教育委員会などの関係者5,412名(うち5,181人が現役教員)を対象に、同社運営のWebメディア「みんなの教育技術」にて行われた。出勤してから退勤するまでの勤務時間出勤してから退勤するまでの勤務時間を教えてもらったところ、8割超の教員が10時間以上、4人に1人が12時間を超えて勤務しており、平均値は11.17時間、中央値は11時間