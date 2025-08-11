9日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター DeNA−巨人』でゲスト解説を務めた内川聖一氏が、DeNA・宮粼敏郎について言及した。内川氏は宮粼について「僕はこれだけ動きをつけてタイミングを取れるのが素晴らしいと思います。バッティングというのはトップにいかに入っていくのかが大事なんですけど、これだけ動きをつけながら毎回同じ形でトップに入れるということが、僕は素晴らしいと思いますね」と評