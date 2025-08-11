東京都文京区の東京大学本郷キャンパス内で5日夜、中国人女性が建物上部の煙突に登り転落死した。同件は中国でも関心を集め、報道記事には多くのコメントが寄せられた。格言を引用した「教養あるコメント」も目立つ。東京都文京区の東京大学本郷キャンパス敷地内から5日午後9時50分ごろ、「友人が煙突に登ったまま急にいなくなった」との110番通報があった。警察官が駆け付けたところ、工学部の７階建て建物の地下１階で、煙突内に