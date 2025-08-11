血糖値が高くなる「糖尿病」は様々な合併症を引き起こすことで知られていますが、なぜ合併症を引き起こすのかご存知でしょうか。また、この合併症は全身に及ぶこともあると言います。今回は糖尿病の合併症について、日暮里内科・糖尿病内科クリニックの竹村先生に伺いました。 監修医師：竹村 俊輔（日暮里内科・糖尿病内科クリニック） 2010年東海大学医学部卒業、2012年済生会川口総合病院初期研修医修。2012年東京女子医